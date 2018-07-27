Газа, Палестина, 27 июля, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Военные Израиля открыли огонь по протестующим палестинцам на границе с сектором Газа, 27 июля передает агентство Associated Press.

Idf.il Израильский солдат

По сообщению министерства здравоохранения Палестины, от пуль израильских военных погибли 43-летний мужчина и 14-летний ребенок. Более 80 протестующих получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта в ходе протестов на границе сектора Газа и Израиля погибли не менее 140 палестинцев, тысячи человек получили ранения.

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