Украина, 20 января, 2011, 17:31 — ИА Регнум. Президент Украины Виктор Янукович считает, что Украина является демократическим государством, где каждый может уважать тех героев, которых хочет. Об этом заявил глава администрации президента Сергей Левочкин на брифинге сегодня, 20 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Левочкин заявил, что последнее судебное решение относительно лишения Степана Бандеры звания Героя Украины было обжаловано. Комментируя резонансную информацию пресс-службы Януковича по лидеру ОУН-УПА , чиновник заявил, что администрация президента вернулась к этой теме из-за "многочисленных обращений". Вместе с тем Левочкин ушел от ответа на вопрос о том, как это дело воспринимает персонально Виктор Янукович.