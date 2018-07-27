Украина, 20 января, 2011, 17:31 — ИА Регнум. Президент Украины Виктор Янукович считает, что Украина является демократическим государством, где каждый может уважать тех героев, которых хочет. Об этом заявил глава администрации президента Сергей Левочкин на брифинге сегодня, 20 января, передает корреспондент ИА REGNUM.
Левочкин заявил, что последнее судебное решение относительно лишения Степана Бандеры звания Героя Украины было обжаловано. Комментируя резонансную информацию пресс-службы Януковича по лидеру ОУН-УПА, чиновник заявил, что администрация президента вернулась к этой теме из-за "многочисленных обращений". Вместе с тем Левочкин ушел от ответа на вопрос о том, как это дело воспринимает персонально Виктор Янукович.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 января пресс-служба президента Украины Виктора Януковича обнародовала информацию о том, что решением суда президентский указ Виктора Ющенко о присвоении лидеру ОУН-УПА Степану Бандере звания Герой Украины окончательно признан недействительным. Между тем, адвокат Степана Бандеры-младшего Роман Орехов заявляет, что информация об отмене решением суда указа "О присвоении Степану Бандере звание Герой Украины" - манипуляция. По его информации, на постановление суда апелляционной инстанции подан ряд кассационных жалоб в Высший административный суд Украины. Следующее рассмотрение дела назначено на 29 марта 2011 года.