Вашингтон, 27 июля, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис рассматривает возможность переговоров с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба Пентагона.

U.S. Navy Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Сообщается, что глава Пентагона Мэттис рассматривает возможность встречи с Шойгу, но каких-то конкретных решений ещё нет.

Напомним, что Белый дом США заявил о готовности американского президента Дональда Трампа посетить Москву, в том случае, если он получит официальное приглашение.

При этом сегодня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что на переговорах с Трампом в Хельсинки он лично пригласил его в Москву.