Соледар, ДНР, 27 июля, 2018, 20:48 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли посёлки Саханка и Ленинское, сообщили 27 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

Украинские боевики, занимающие посёлок Широкино, выпустили по Саханке около двадцати пуль из установки ЗУ-23−2, а затем шесть мин калибра 82 мм.

Столько же мин прилетело в посёлок Ленинское из населённого пункта Водяное.

Напомним, ранее боевики ВСУ обстреляли населённые пункты Ясиноватая и Коминтерново.

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