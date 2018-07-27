Yota отчиталась о чистой прибыли в 6,8 млрд рублей за 2017 год
Москва, 27 июля, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Чистая прибыль телекоммуникационной компании «Скартел» (бренд Yota) по итогам 2017 года составила 6,8 млрд рублей, следует из обнародованной отчётности компании по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ).
Согласно отчётности, выручка компании в 2017 году составила 28,4 млрд рублей после 21 млрд рублей годом ранее. При этом прибыль от продаж составила 8,7 млрд рублей, что на 7,2 млрд рублей больше, чем в 2016 году.
Отмечается, что за три года выручка Yota выросла почти в три раза (с 10,4 млрд в 2014 году).
Напомним, виртуальный состовый оператор «Скартел» принадлежит ПАО «Мегафон». Ранее «Мегафон» отчитался об увеличении консолидированной выручки телеком-сегмента в 2017 году на 1,8%, до 321,81 млрд рублей, и скорректированной чистой прибыли в 20 млрд рублей.
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