Киев, 27 июля, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Трудовая миграция стала основной причиной задержки с выплатами пенсий на Украине, заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко 27 июля в интервью изданию «Апостроф».

Федор Бронников. Старик-нищий. 1869

Каждый гражданин Украины, уезжающий за рубеж, лишает пенсии одного пенсионера. В данный момент 10 работающих граждан страны содержат 12 пенсионеров.

«Вот произошло изменение в налоге, часть населения уехала, оставшаяся часть платит меньше, теневая экономика большая, количество пенсионеров не меньше — это означает, что пенсионный фонд в существующем сегодня виде объективно должен был показывать сбой. И это только первый сбой, только начало — количество будет увеличиваться», — спрогнозировал эксперт.

Устенко считает, что в течение следующих месяцев проблема с задержкой выплаты пенсий повторится, а в годовой перспективе украинскую пенсионную систему ждет коллапс.

«Если система координат страны так и не изменится, и всё будет в нынешнем виде, то скоро нужно будет ставить вопрос о переходе к «грузинской системе» пенсионного обслуживания, когда у всех будет одна-единственная социальная пенсия — абсолютная «уравниловка» без всякой дифференциации», — подчеркнул эксперт.

Напомним, по всей Украине начали задерживать пенсию. В пенсионном фонде Украины признали, что денег нет. Позже министерство финансов отчиталось, что средства для пенсионеров найдены и перечислены в полном объеме, однако причины явления так и не были названы.

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