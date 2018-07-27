Донецк, 27 июля, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Встречу с министрами ДНР провел 27 июля глава республики Александр Захарченко, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Av-zakharchenko.su Александр Захарчено на совещании с министрами

Уточняется, что встреча была посвящена проблемам ЖКХ республики. Захарченко обязал министров и коммунальные службы удерживать действующие тарифы на услуги ЖКХ.

«Мы не допустим повышения цен на коммунальные услуги для населения», — сказал Захарченко.

Напомним, 27 июля украинские СМИ распространили информацию о ранении Захарченко: якобы он был ранен под Авдеевкой. В некоторых изданиях даже появились утверждения, что после ранения в голову он «не узнает близких ему людей».