Москва, 27 июля, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Единый индийско-китайский рынок, даже вне зависимости от того, подключатся ли к нему другие страны, может быть независимым от всего остального мира, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя экономические перспективы БРИКС.

Pmindia.gov.in Нарендра Моди и Си Цзиньпин.

«Однако ввиду того, что Индия и Китай — это не просто народы, а самостоятельные цивилизации, насчитывающие уже по нескольку тысячелетий, они накопили между собой множество противоречий и не в состоянии разрешить эти противоречия самостоятельно, — пояснил Вассерман. — И только ещё одна цивилизация — русская — способна помочь им преодолеть эти противоречия и сформировать таким образом единый рынок».

При этом Вассерман подчеркнул, что после создания этого рынка Россия на протяжении нескольких ближайших поколений останется для него главным источником новых разработок и, что ещё важнее, источником научных исследований, обеспечивающих саму возможность новых разработок.

«То есть для нас интеграция Индии с Китаем в любом формате — это ещё и способ резко поднять собственную эффективность и наукоёмкость, — пояснил Вассерман. — Более того, в этом отношении уже очень много сделано. В 2015 году Индия и Пакистан подали заявки на вступление в ШОС, где, естественно, ключевую экономическую роль играет Китай, а ключевую политическую роль — Российская Федерация. В этом году Индия и Пакистан уже участвовали в работе ШОС как полноправные члены. То есть уже сейчас делается много для экономической интеграции, гарантирующей самодостаточность рынка ШОС и БРИКС и его независимость от всего остального мира».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Йоханнесбурге открылся юбилейный, десятый саммит БРИКС, основной темой которого стало «Сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвёртой промышленной революции».

В рамках этого мероприятия его участники подписали меморандумы о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, о взаимопонимании и партнёрстве в области региональной авиации стран БРИКС и о взаимопонимании в области совместных исследований по вопросам распределённого реестра и технологии «блокчейн» в контексте развития цифровой экономики.