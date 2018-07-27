Киншаса, 27 июля, 2018, 19:34 — ИА Регнум. В провинции Касаи в Конго потерпел крушение грузовой самолет, 27 июля передает агентство Associated Press.

(сс) Skitterphoto Обломки самолета

По сообщениям официальных лиц, крушение произошло вблизи города Камако. Четверо человек, находившихся на борту самолета, погибли, двое выжили и находятся в госпитале Камако.

Также сообщается, что самолет направлялся в Кабунгу на границе с Анголой. Причина аварии на данный момент неизвестна.

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