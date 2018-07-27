Вашингтон, 27 июля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. В проект американского военного бюджета на 2019 финансовый год включены расходы на переоборудование авианосца «Джордж Вашингтон» в носитель палубных беспилотников MQ-25 Stingray.

DVIDSHUB На борту авианосца «Джордж Вашингтон»

Об этом 27 июля сообщает журнал Aviation Week. По информации издания, переоснащение авианосца должно происходить вместе с ремонтом и перезарядкой атомного реактора «Джорджа Вашингтона», который осуществляется с 2017 года.

По планам ВМС США, для взаимодействия с беспилотниками MQ-25 Stingray должны быть приспособлены авианосцы разных типов, включая новейший «Джеральд Форд».

Авианесущие корабли будут оборудованы системами связи и взаимодействия с беспилотниками, системами контроля и транспортировки БПЛА по кораблю.

Как сообщало ИА REGNUM, программа MQ-25 предполагает создание беспилотных воздушных топливозаправщиков, способных транспортировать и передавать другому самолету в воздухе свыше шести тонн авиационного топлива.