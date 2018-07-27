Москва, 27 июля, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Несмотря на критику, которая звучит со стороны Демократической партии США, российские-американские отношения нуждаются в саммитах и встречах на высоком уровне, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 27 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента России Владимира Путина о готовности посетить Вашингтон.

Пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа. Хельсинки

«Что бы Демократическая партия США ни кричала, российско-американские отношения нуждаются в саммитах на высоком уровне для того, чтобы хотя бы урегулировать текущие проблемы, — отметил Мирзаян. — Проблемы, которые могут привести к прямому военному столкновению. Нам это нужно? Не нужно. И американцам тоже».

При этом политолог отметил, что вал критики, который поднялся в США после саммита в Хельсинки, был на 80% связан с ошибкой Трампа и с тем, как он повёл себя на совместной с Путиным пресс-конференции.

«Его спровоцировала собственная пресса, и он встал на сторону Путина, — констатировал Мирзаян. — Трамп выразил недоверие собственному разведсообществу, и именно к этому прицепились все критики. Так бы он получил гораздо меньше».

Напомним, что в рамках пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 27 июля президент РФ Владимир Путин сказал:

«Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву. Он имеет такое приглашение, я ему говорил об этом. Я готов и в Вашингтон приехать, если там будут созданы соответствующие условия для работы».

Под условиями работы Путин, как считает Мирзаян, имел ввиду позицию американского Конгресса, который, по мнению политолога, может саботировать все договорённости.