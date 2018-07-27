Киев, 27 июля, 2018, 17:52 — ИА Регнум. На Украине сложилась абсурдная ситуация с задержкой выплаты пенсий, поскольку премьер-министр Владимир Гройсман не знал, что «Укрпочта» пять дней не выплачивала пенсии. Об этом 27 июля в эфире телеканала NewsONE заявил политический эксперт Василий Горбаль.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности. 1890

«Если премьер не знал, это делает ситуацию более абсурдной. Тем более что руководство «Укрпочты» сообщило об этом отдельным пресс-релизом у себя на сайтах. В отделениях «Укрпочты» выставляли не совсем корректные вывески: «денег нет», «пенсий нет». Это только усилило волну негатива и провокаций. Вопрос был исключительно техническим. Украина прошла сложные этапы наполнения Пенсионного фонда. Хотя ситуация постоянно сложная», — признал Горбаль.

По его словам, задержка выплат пенсий вызвана плохой координацией работы Казначейства, «Укрпочты», Пенсионного фонда.

«Все это делалось достаточно автоматически. Почему возникла эта ситуация… В причинах действительно надо разобраться. Премьер-министру надо разобраться, потому что ситуация выглядит довольно абсурдной. Я надеюсь, что эта ситуация создана не искусственно», — сказал Горбаль.

Он также напомнил, что у Пенсионного фонда есть «дыра» в 139 млрд грн (195 млн долл.).

«Это проблема запуска экономики и создания новых рабочих мест… Ухудшается демографическая обстановка, есть проблема достойной оплаты труда и выезда людей за границу в поисках лучшей жизни», — пояснил Горбаль.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля министерство финансов Украины в полном объеме перечислило на счета Пенсионного фонда средства для выплаты пенсий.

«По состоянию на 25 июля 2018 года указанные расходы государственного бюджета профинансированы полностью. 12 июля 2018 года был перечислен Пенсионному фонду последний платеж на сумму 2,5 млрд грн (93,8 млн долл.)», — уведомили в минфине.

В соответствии с Бюджетным кодексом, Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы с единого казначейского счета на выплату пенсий. 23 июля с единого казначейского счета Пенсионному фонду на выплату пенсий был предоставлен заем в сумме 1,5 млрд грн (56,2 млн долл.). В ведомстве призвали обращаться в Пенсионный фонд Украины по поводу графика выплат пенсий.

Напомним, в июле по всей Украине начались задержки с выплатами пенсий. К 20 июля пенсии в полном объеме получили только те пенсионеры, которых обслуживают банки. Те, кто получает пенсии через почту, ощутили задержку в пять дней.