Калуга, 27 июля, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Военно-транспортному самолету Росгвардии Ил-76МД присвоили имя легендарного военачальника Ивана Яковлева. Церемония прошла 27 июля в Боровском районе на аэродроме «Ермолино», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области. Участники церемонии.

Соответствующий приказ был подписан директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 25 июня 2018 года в честь признания особых личных заслуг и увековечения памяти бывшего командующего внутренними войсками МВД СССР, генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева.

Дочери прославленного военачальника Елене Яковлевой вручили приказ об увековечении и памятную фотографию с изображением самолета Ил-76, которому присвоено почетное наименование «Иван Яковлев». Елена Яковлева выразила признательность руководству Росгвардии за бережное хранение традиций внутренних войск и памяти о своем отце. Она подарила экипажу самолета Ил-76МД книгу, написанную к 90-летию Ивана Яковлева, и пожелала летчикам «ясного и чистого неба, легких взлетов и мягких посадок».

По окончании торжественного митинга митрополит Калужский и Боровский Климент совершил чин освящения самолета. Командование и военнослужащих войск Росгвардии от имени председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко поздравил заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совфеда Алексей Кондратьев.

Напомним, генерал армии Иван Яковлев, 100-летие которого отмечается в 2018 году, на протяжение восемнадцати лет возглавлял внутренние войска МВД СССР. С его деятельностью связана крупная реформа внутренних войск, в том числе создание системы боевой подготовки, высшего военного образования, первого подразделения специального назначения, морских и авиационных воинских частей.