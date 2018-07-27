Москва, 27 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Вашингтонский истеблишмент ждал, что во время встречи президентов России и США российский лидер будет оправдываться, а глава Белого дома — задавать вопросы, но этого не случилось, считает председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников. Об этом он заявил 27 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом переговоров. Слева – Мелания Трамп. 16 июля 2018 года, Хельсинки

«Лучше бы президенты РФ и США не встречались в Финляндии, — высказался Калашников. — Лучше бы они и дальше по телефону общались. После этой встречи, которая прошла с взаимными симпатиями лидеров двух стран, тот взбешённый американский истеблишмент решил как можно сильнее укусить РФ».

При этом депутат признался, что ему хотелось бы, чтобы президент США Дональд Трамп подыграл своему истеблишменту, но тот этого не хочет, не умеет и не готов.

«В итоге та двусторонняя встреча навредила нашим отношениям», — подытожил Калашников.

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в столице Финляндии прошли первые полноформатные переговоры Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский истеблишмент отреагировал на это событие целой серией резких заявлений со стороны конгрессменов, причем как «демократов», так и «республиканцев». Политические противники Трампа обвинили главу Белого дома в предательстве интересов США. Сам Трамп заверил, что не пошёл на уступки президенту РФ.