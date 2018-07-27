Санкт-Петербург, 27 июля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Отряд боевых кораблей, в состав которого вошел подводный крейсер, совершил межфлотский переход из Североморска в акваторию Финского залива.

Sevmash.ru Атомная подводная лодка проекта 949А «Орёл»

Назначенные районы внешнего рейда залива заняли ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка проекта 949А «Орёл».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Севмашпредприятия, на котором была заложена атомная подводная лодка «Орёл», АПЛ в 2009 году была признана одной из лучших в соединении атомных подводных лодок Северного флота. Подводный крейсер дважды участвовал в параде кораблей в Североморске.

«Атомоходы проекта 949А являются самыми эффективными среди атомных многоцелевых лодок ВМФ третьего поколения, — отметил Владимир Прокофьев, старший строителей кораблей Управления подводного кораблестроения Севмаша, — Они имеют высокие ходовые и маневренные качества, улучшенную обитаемость, увеличенную автономность плавания и высокий уровень скрытности, достигнутый за счет резкого снижения физических полей корабля, особенно шумности».

Как сообщало ИА REGNUM, главный военно-морской парад с участием десятков кораблей и катеров, самолетов и вертолетов, а также более четырех тысяч военнослужащих пройдет на Неве в Петербурге и в Финском заливе, на рейде Кронштадта. Парад начнется в 11:00.

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