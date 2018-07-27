Кострома, 27 июля, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В Костроме кондитерскому предприятию «Волкова О. В» запретили выпускать торты и другие изделия в связи с обнаружением бактерий кишечной палочки, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Запрет установлен на 2 месяца.

Niharb Бактериальная культура кишечной палочки (E. coli)

Эксперты провели проверку предприятия в связи с «возникновением инфекционного заболевания сальмонеллезом» и обнаружили следующие нарушения:

отсутствие профилактического и косметического ремонта помещений;

использование ненадлежащего инвентаря, дезинфекция которого невозможна;

неправильное хранение тары;

отсутствие контроля за поступающим сырьем

нарушение условий хранения сыпучей продукции

Среди прочего в ходе проверки бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в кондитерской глазури, а также на производственном оборудовании и инвентаре.

«По решению Свердловского районного суда города Костромы от 26 июля 2018 года индивидуальный предприниматель Волкова О.В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», — прим ИА REGNUM ), и назначено наказание виде административного приостановления деятельности предприятия по производству мучных кондитерских изделий на срок 60 суток», — отмечают в управлении Роспотребнадзора.