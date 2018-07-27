Мценск, Орловская область, 27 июля, 2018, 16:54 — ИА Регнум. В Орловской области по подозрению в получении взяток задержан военный комиссар города Мценска. Задержание проводилось сотрудниками управления ФСБ.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Арест

По информации «Орловский новостей», военком подозревается в получении взяток. В отношении него военным следственным отделом СК по Брянскому гарнизону возбуждено уголовное дело по ст.290 УК РФ. По предварительным данным, пока речь идет о четырех эпизодах.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте военного комиссара, сообщает издание.

Отметим, в июле этого года суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего военного комиссара Астраханской области, обвинявшегося в мошенничестве. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей.