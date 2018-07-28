Варшава, 29 июля, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Попытки Польши «вырваться из жесткой зависимости от поставок российского газа» выглядят чисто пропагандистским ходом, рассчитанным на получение политических очков за антироссийскую риторику. На самом деле способов отвязаться от российских поставок у Польши не существует. Почему дела обстоят именно таким образом, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Законы природы и экономики неотменяемы. Поэтому бодрый рапорт Петра Наимского, члена польского правительства, ответственного за «газовые вопросы», о готовности Польши после 2022 года к полному отказу от поставок российского газа, может вызвать только недоумение. Действительно, отказавшись от газа российского, Польше просто негде будет брать какой-либо другой. Существующие схемы замещения газпромовских поставок неким норвежским газом не выдерживают серьезной критики с точки зрения перспектив. Ведь месторождения, которыми располагает Норвегия, уже прошли пик максимальной добычи, а потребности Европы в голубом топливе снижаться не собираются.

Но с какой стати ЕС будет ущемлять себя ради польских фантазий «борьбы с Россией»? И даже полный переход Польши с трубного на сжиженный газ не решает данную коллизию — и в этой схеме основным поставщиком окажется всё та же «агрессивная Россия». Почему?

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