Москва, 29 июля, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Россия — одна большая дорога, путь, соединяющий Восток и Запад континента. В этом смысле крупнейшая геополитическая катастрофа, как назвал президент России Владимир Путин развал Советского Союза, связана и с обрушением роли России как естественного континентального лидера. Чем обусловлено положение России как «осажденной крепости» и как преодолеть бедственное положение, созданное волей недальновидной политики позднего СССР, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

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Это неправда, что «в России нет дорог — только направления». Дорожная сеть СССР была второй по насыщенности в мире, да и теперь транспортные потоки, идущие по территории России, продолжают оставаться одним из мощнейших факторов континентальной и мировой экономики. Катастрофа, раздробившая в конце ХХ века СССР, значительно затруднила возможности контроля и управления этими потоками, дав серьезный козырь в руки геополитических конкурентов Москвы. С тех пор многое в российской политике обусловлено насущной необходимостью вернуть этот контроль, не из каких-то там властных «имперских соображений», а из самой первейшей потребности обеспечить цельность и структурное развитие страны.

Преодолевать же приходится чудовищные последствия, сравнимые с потерями от масштабной войны. И свернуть с пути преодоления разрухи 90-х годов прошлого века нет никакой возможности. Только на этом пути у России есть шанс сохраниться и восстановить свою роль в мире, на которую она призвана самой историей.

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