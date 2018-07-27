Симферополь, 27 июля, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Муниципальные предприятия не должны судиться с органами власти, вопросы погашения задолженности следует решать на совещаниях. Такую идею 27 июля высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, обсуждая вопрос выплаты долгов по коммунальным услугам некогда ликвидированных МУПов.

Цитата из х/ф «Земляничная поляна». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Спорщиков разнимают

«В случае закрытия территориальных подразделений МУПов необходимо в обязательном порядке погасить долги за электроэнергию, воду и газ. Однако муниципальные предприятия не должны подавать в суд на органы государственной власти, а также на государственные и подведомственные предприятия. Всё должно решаться в рабочем порядке на совещаниях. По итогу у всех должны быть дорожные карты со сроками погашения задолженностей», — подчеркнул руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальные унитарные предприятия Крыма задолжали за последние три года «Крымэнерго» 347 миллионов рублей.