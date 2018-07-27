Норвегия, 27 июля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. На холме Сеглколлен в Персфьорде (Северная Норвегия) в честь советского воина и двух норвежских партизан, погибших на этом месте в бою с фашистами 28 июля 1943 года, установили стелу. Об этом ИА REGNUM сообщили участники мурманской делегации, присутствовавшие на церемонии открытия монумента.

Portmurmansk.ru

Открытие памятника состоялось в год 75-летия с момента трагической гибели партизанской группы, которая была обнаружена в норвежском Персфьорде. На монументе увековечены имена героев борьбы с фашизмом в период Второй мировой войны: советского разведчика норвежского происхождения Коре Ойена и двух норвежских партизан Хокона Эмиля Халвари и Оскара Йохана Йохнсена.

Напомним, что войска фашистской Германии вторглись на территорию Норвегии 9 апреля 1940 года, и уже к 16 июня Норвегия была полностью оккупирована. В годы оккупации на территории страны действовали партизанские отряды, осуществлявшие вооруженную борьбу с фашистами, в том числе совместно с советской армией.

На церемонии открытия присутствовали потомки ветеранов, сражавшихся за освобождение Северной Норвегии, мэр Вардё Роберт Йенсен, генеральный консул России в Киркенесе Сергей Шатуновский-Бюрно, генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал, комендант крепости Вардехюс Одд Инге Харавик, а также представители администрации Архангельска, Русской православной церкви, историки, жители Северной Норвегии. Военнослужащие гарнизона Вардё выставили у стелы почётный караул.

Добавим, что инициатива установки памятника принадлежит фонду «Щит» и мурманскому отделению Русского географического общества.