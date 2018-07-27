Ярославль, 27 июля, 2018, 16:11 — ИА Регнум. В Ярославле семнадцатилетняя девушка, обвиняемая по статьям об истязаниях, побоях и угрозе убийством, стала членом всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Полиция и руководство движения разошлись в оценках этого факта.

Wikimedia.org Логотип «Юнармии»

В июле следственный комитет завершил расследование громкого уголовного дела. По данным следствия, в августе 2017 года шестнадцатилетняя школьница вместе со своей 13-летней знакомой затолкала в пруд двенадцатилетнюю девочку и стала ее топить. Обвиняемая, не давая ей выйти на берег, обратилась к группе своих знакомых на берегу: «Мне ее утопить или унизить?» Когда окружающие ответили, что топить не нужно, то вся троица вышла на берег. Девочку на берегу избили, а еще одну школьницу заставили есть землю и танцевать голой. Все это сняли на мобильный телефон.

Двух девочек 13 и 15 лет, которые принимали участие в издевательствах, направили в специальные учебно-воспитательное учреждения закрытого типа. А самую старшую, которой на момент совершения преступления было 16 лет, оставили дожидаться суда. Во время расследования она вступила в «Юнармию». В подразделении по делам несовершеннолетних УМВД по Ярославской области негативно оценивают этот факт.

«Я считаю, что «Юнармия» — это государственная организация под эгидой президента, и туда вступают самые лучшие. Она совершила тяжкое преступление. С такими детьми надо работать, но вручать форму — считаю неправильным. У нас тоже есть организация — «Юный друг полиции». Мы туда берем детей, состоящих на учете. Но, во-первых, в качестве стажеров без формы, удостоверения, знаков отличия. Во-вторых, берем не совершивших преступления. И третье, на момент вступление в клуб «Юных друзей полиции» дети уже сняты с учета», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области Светлана Морозова.

В ярославском отделении «Юнармии», напротив, считают, что помогают девушке встать на путь исправления.

«Когда это все случилось, девочка пришла к нам. Я не вникал, какое там она совершила правонарушение, я не милиция, чтобы проверять это. Человек пришел к нам, написал заявление: «Можно я буду заниматься? Хочу исправиться». Я не возражал. И девчонка ходит к нам, занимается, ездит с нами на все соревнования, участвует в парадах. Я вижу в человеке изменения в лучшую сторону. Разговариваю с начальником клуба, он отвечает: «Не поверишь — девчонка совсем другая стала». Беседовал с ее родителями. Они радостные, что она к нам ходит», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник штаба регионального отделения общественного движения «Юнармия» Николай Чупин.

В ближайшее время активистка «Юнармии» предстанет перед судом. В движении готовы дать ей положительную характеристику, что может стать смягчающим обстоятельством.