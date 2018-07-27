Калуга, 27 июля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Традиционный межрегиональный фестиваль народного искусства и ремёсел «Город мастеров — 2018» открылся сегодня, 27 июля, в Обнинске Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском клубе ветеранов, выступившем одним из организаторов фестиваля ремёсел, в 2018 году участниками удивительного события стали несколько сотен мастеров прикладного искусства, которые выбирают разные материалы, техники и виды для создания своих работ.

Admobninsk.ru На выставке ремёсел «Города мастеров».

Традиционно в мероприятии принимают участие художники из разных регионов России. Рядом со зрелыми мастерами, чьё творчество хорошо известно знатокам и любителям декоративно-прикладного искусства, выступают молодые профессиональные и начинающие художники.

К проведению выставки произведений из керамики на зелёных партерах парка организаторов вдохновило многолетнее сотрудничество с обнинскими мастерами гончарного промысла, обладателями Знака профессионального стандарта «Высокий дизайн», членами Союза дизайнеров России Еленой Ильюшонок и Александром Сысоевым, а также территориальная близость историко-культурного центра усадьбы Белкино. Во время фестиваля будут проводиться мастер-классы, презентации, экскурсии, концерты и многое другое.

Отмечается, что одной из целей фестиваля является развитие межрегионального сотрудничества между фольклорными, творческими коллективами.

Напомним, яркое торжество под открытым небом «Город мастеров» проходит в Обнинске ежегодно. Посмотреть богатую коллекцию предметов традиционных ремёсел, погрузиться в творческую атмосферу праздника все желающие смогут в течение двух дней — 27 и 28 июля.