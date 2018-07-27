Ереван, 27 июля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Исполнительный орган Республиканской партии Армении (РПА) выразил «глубокую озабоченность» в связи с предъявлением обвинения второму президенту Армении Роберту Кочаряну и ходатайством Специальной следственной службы о его аресте. Об этом говорится в заявлении исполнительного органа Республиканской партии, распространенном 27 июля.

Арменпресс Офис РПА

В настоящее время в суде обсуждается ходатайство следствия о применении меры пресечения в отношении экс-президента, обвиняемого в узурпации власти в марте 2008 года.

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Согласно партии, выдвинутое обвинение создает впечатление об исключительно политическом преследовании, а с правовой точки зрения оно нелепо. РПА считает создавшуюся ситуацию угрозой демократическому развитию Армении и препятствием для процесса построения правового государства. В заявлении говорится, что возбужденное по политическим мотивам уголовное дело и выдвинутое обвинение ставят под угрозу конституционность Республики Армения.

«Предъявление сфабрикованного и не имеющего ничего общего с принципами законности обвинения одному из ключевых участников победы в карабахской войне, проявившем бесспорную принципиальность в арцахском вопросе, рассматриваем как попытку заставить замолчать оппонентов возможных тенденций развития в карабахском процессе, в корне отличающихся от многолетних подходов в этом вопросе», — говорится в заявлении РПА.

Кроме Кочаряна, те же обвинения предъявлены бывшему начальнику ереванского гарнизона ВС, ныне генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, и экс-министру обороны Михаилу Арутюняну. Кочарян и Хачатуров посетили следственные ведомства, а Арутюнян объявлен в розыск.