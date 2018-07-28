Киев, 28 июля, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Запрет российскому журналисту Владимиру Соловьеву въезжать на Украину осудили Международная и Европейская федерации журналистов, но поддержали украинские журналистские организации. Какова их позиция по данному вопросу, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский в обзоре украинской региональной прессы.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская пресса

Комитет независимого медиапрофсоюза Украины заявил, что коллеги из Международной и Европейской федераций зря считают решение СБУ «угрозой для права на свободу выражения». Неправы они, по мнению украинских журналистов, и когда обвиняют СБУ в грубом нарушении «права на свободу слова и свободу журналистики, будто бы замаскированном под защиту национальной безопасности».

В профсоюзе поспешили «напомнить» коллегам о «нарушениях» Соловьевым украинских законов, в числе которых — незаконный въезд в Крым и встреча «с так называемым главой республики» Сергеем Аксеновым, который, в свою очередь, признан Штатами и Евросоюзом лицом, «которое угрожает миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

«Хочется верить, — выражает надежду комитет, — что поспешное совместное заявление Международной и Европейской федераций журналистов, синхронизированное по времени с заявлением российского МИД, не является фактором политического давления и шантажа, а лишь досадным стечением обстоятельств».

О других событиях, обсуждаемых украинской прессой, читайте в обзоре: «Сепарам строение челюсти не дает изучить наш язык»

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