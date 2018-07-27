Кострома, 27 июля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Ремонт костромских дорог выполнен на треть, сообщает пресс-служба губернатора области. В текущем году планируется отремонтировать около 120 километров дорог до 1 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дорог

Как отмечают в пресс-службе, «на сегодня ремонтные работы полностью выполнены в Костромском и Нерехтском районах».

Отремонтированы подъезд к поселку Караваево и участок дороги Холм-Прибрежный, подъезд к селу Тетеринскому и участок дороги Кострома-В.Спасское. Отремонтированы участки дорог Тимонино-Густомесово, на подъездах к населенным пунктам в Костромском районе — Сидоровское, Середняя, Коряковопо, а также на участке Николо-Полома-Парфеньево.

Ремонтные работы идут на дорогах от Костромы до Буя, до Сандогоры, до Нерехты, от Судиславля до Чухломы, на участках автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас, Елизарово-Кологрив и подъезд к Пыщугу. В районах региона приводят в порядок около 50 километров дорог. В селах области идет строительство подъездов к «социально-значимым объектам и объектам сельхозназначения» общей протяженностью в 14,2 километров.

Местные власти также обещают отремонтировать дороги в 13 муниципалитетах Костромской области.

ИА REGNUM напоминает, что дорожное хозяйство Костромской области получило в 2018 году почти 3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это вдвое больше прошлогодних показателей.

Деньги планировалось потратить на капитальный ремонт трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь», ремонт дорог в селах региона и капитальный ремонт моста через Волгу. В пресс-службе губернатора области отмечали, что объем такого финансирования стал возможен также благодаря деньгам, которые вносят грузоперевозчики через систему «Платон».