Белгород, 27 июля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. В Белгородской области специалисты подсчитывают, какой ущерб нанесли посевам обильные ливни, продолжавшиеся в регионе около недели и сильно ухудшившие качество будущего зерна. Об этом 27 июля сообщил региональный департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды

Цитата из х/ф «Земля». Реж. Александр Довженко. 1930. СССР Подгнивший урожай под дождём

Из-за большого объема осадков и высоких температур воздуха зерно начало прорастать, что сделало его непригодным для использования в качестве семенного материала и фуража для скота. Урожайность и валовый сбор ранних зерновых и зернобобовых культур сильно снизились.

Чтобы стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве, профильный департамент принял меры по обеспечению производителей региона семенами на 2019 год, а также составил хлебофуражный баланс.

По данным департамента АПК, сейчас озимая пшеница, горох, ячмень и тритикале убраны с площади 113 тыс. га — это 21% от намеченного объема. Валовой сбор зерна составил 510,4 тыс. тонн. Средняя урожайность — 45,4 центнера с гектара.