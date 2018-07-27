Калуга, 27 июля, 2018, 14:55 — ИА Регнум. В банковском секторе Калужской области во втором квартале 2018 года было обнаружено 88 поддельных российских денежных знаков. Об этом сообщили 27 июля корреспонденту ИА REGNUM в Отделении Калуга ГУ Банка России по ЦФО.

Marco Verch Деньги под лупой. Проверка на подлинность

Отмечается, что «лидером» среди фальшивок оказались банкноты номиналом 5 000 рублей — их было выявлено 36 штук.

«Второе» место принадлежит «смешанным» банкнотам номиналом 500 рублей, состоящим из фрагментов подлинных банкнот и подклеенных поддельных. В апреле-июне 2018 года их выявлено 32 штуки. Наименее подделываемой оказалась банкнота номиналом 1 000 рублей. Количество выявленных подделок таких банкнот составило 20 штук.

В апреле-июне 2018 года в банковском секторе Калужского региона также выявлено три подделки банкнот долларов США и две подделки евро.

В Отделении Калуга ГУ Банка России по ЦФО напоминают: при обнаружении банкнот, вызывающих подозрение, необходимо обращаться в полицию. Если владелец подделки попытается воспользоваться ею для оплаты товаров и услуг, он автоматически становится соучастником преступления.

«По закону, фальшивомонетничество — это не только изготовление поддельных денег, но и их перевозка, хранение и сбыт, — пояснил руководитель Отделения Калуга Владимир Репета. — Эксперты нашего Отделения регулярно проводят тематические семинары, лекции и мастер классы по определению подлинности и платежеспособности банкнот для разных аудиторий — от школьников до пенсионеров».