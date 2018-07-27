Ярославль, 27 июля, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Закупка по ремонту помещений мэрии Ярославля на 12,4 млн рублей, более известную как «чайная комната для мэра», приостановлена. По информации источников ИА REGNUM, проверку по ней проводит прокуратура.

Прокуратура Ярославской области

Http://zakupki.gov.ru Закупка приостановлена

В Ярославле поднимается уже третья волна скандалов с «чайной комнатой» для мэра. Сначала жители возмутились самим фактом ее создания в условиях острого бюджетного дефицита. После этого в мэрии Ярославля объясняли, что 12 млн пойдут не на одну чайную комнату, а на несколько помещений мэрии, которые много лет не видели ремонта.

Далее, спустя какое-то время, в социальных сетях ярославцы высказали претензии к закупке «двери филенчатой». Якобы в первоначальном варианте документации значилась дубовая дверь, затем же документация была изменена, а цена изделия осталась прежней — 430 тыс рублей. Тогда начальник управления информационной политики мэрии Хаджи Бадалов пояснил, что характеристики двери не изменились, это по-прежнему дверь из массива дуба, сделанная в стиле исторического здания, в котором располагается мэрия. Ее цена меньше 430 тыс рублей. Всего закупается 6 дверей, из них 2 двустворчатые, за 1,6 млн рублей. Конкретно эта дверь будет вести в зал приема официальных делегаций, в стоимость входят работы по установке.

И вот на сайте Госзакупок появилась информация, что закупка на ремонт помещений для мэрии Ярославля приостановлена.

По информации ИА REGNUM, ее проверяет прокуратура.

Хаджи Бадалов пояснил нашему корреспонденту, что это не так, закупка не приостановлена, и в понедельник состоится рассмотрение заявок и итоговый протокол.