Абакан, 27 июля, 2018, 14:43 — ИА Регнум. На выборах главы Хакасии зарегистрирован первый кандидат — Александр Мяхар, выдвинутый «Партией роста». Как сообщили ИА REGNUM в республиканской избирательной комиссии, решение о регистрации Мяхара принято 26 июля.

Цитата из х/ф «Вся королевская рать». Реж. Роберт Россен. 1949. США Кандидат на выборах

Рабочая группа избиркома проверила документы, предоставленные им для регистрации, в том числе подписные листы. Уточняется, что всего Мяхар представил в ресизбирком 132 подписи глав и депутатов муниципальных образований Хакасии.

Александр Мяхар как зарегистрированный кандидат получил удостоверение.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Хакасии состоятся 9 сентября 2018 года. Приём документов от кандидатов в главы Хакасии на регистрацию избирательная комиссия завершила 25 июля. Помимо предпринимателя Александра Мяхара, выдвинутого «Партией роста», документы в избирком предоставили действующий глава Хакасии Виктор Зимин («Единая Россия»), первый секретарь комитета Хакасского отделения КПРФ Валентин Коновалов (КПРФ) и индивидуальный предприниматель Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

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В выборах главы Хакасии также планировали принять участие кандидаты от «Партии малого бизнеса России», ЛДПР, «Зелёных», «Партии пенсионеров», «Российского общенародного союза». Однако они не сумели пройти муниципальный фильтр.