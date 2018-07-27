Москва, 27 июля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Принятие Конгрессом США новых санкций против РФ будет сопровождаться рядом ярких информационных кампаний антироссийской направленности вроде дела Марии Бутиной, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он 27 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Рене Магритт. Шпион. 1928

«У меня создаётся впечатление, что у политтехнологов Демократической партии США есть такой медиа-план, где определены реферные точки, в рамках которых должны происходить определённые антироссийские события, — отметил политолог. — В первую очередь это, естественно, санкционная политика, на которую как на стержень будут накручиваться какие-то дополнительные события антироссийской направленности».

К числу таких событий политолог отнёс, например, поиск новых «российских агентов влияния» или шпионов.

«Зачем ограничиваться Бутиной, когда можно изобрести ещё пару-тройку таких эпизодов или раскрутить какие-то темы, связанные с российским бизнесом? — сказал Шаповалов. — Возможно, из рукава вытянут старую карту допинга. Здесь любые средства хороши, и именно антироссийское содержание становится основой предвыборной кампании в США. Миграционная тема тоже раскручивалась Демократической партией, но не с тем успехом, с которым раскручивается антироссийская».

Кроме того, Шаповалов отметил, что хорошая экономическая динамика, которую демонстрируют США во время президентства Дональда Трампа, выбивает у «демократов» из рук основной козырь — обвинения команды Трампа в неэффективном управлении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сотрудники посольства России в Вашингтоне 26 июля посетили арестованную в США российскую гражданку Марию Бутину. Как отметили дипломаты, Бутина «чувствует себя нормально, жалоб нет», однако у неё «есть проблемы с питанием».

«По непонятным причинам её пока не выводят на прогулки, хотя режимом это предусмотрено. Неудобство доставляет круглосуточный надзор — ночью каждые 15 минут включается свет», — выяснили работники посольства.

Отметим также, что Марию Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне, а позднее поместили под арест. Гражданку России обвиняют в причастности к заговору с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства без регистрации в министерстве юстиции США в качестве иностранного агента.