Ташкент, 27 июля, 2018, 14:36 — ИА Регнум. В Узбекистане руководители отраслей и предприятий не желают брать на себя ответственность и откладывают освоение средств на конец года, что приводит к низким показателям реализации инвестиционных проектов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщили 27 июля в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

26 июля под председательством президента прошло совещание по вопросам реализации иностранных инвестиций. В ходе обсуждения отмечалось, что кредитные средства привлекаются под плохо проработанные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня Мирзиёев провел совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов. В ходе обсуждения отмечалось, что в результате зарубежных визитов власти республики заключили соглашения по 182 проектам на $17 млрд.