Москва, 27 июля, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение в связи с установившейся в Москве жарой выпустило 27 июля столичное ГУ МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что в дневные часы температура воздуха в столице будет достигать 31 градуса, что может негативно сказаться на самочувствии горожан и гостей. В связи с этим в МЧС рекомендуют пить больше воды, избегать прямых солнечных лучей и одеваться в легкую светлую одежду.

По данным Гидрометцентра России, палящее солнце пришло в Москву до конца июля. Это связано с действием в центральном регионе России скандинавского антициклона. Ожидается, что в дневное время температура воздуха будет прогреваться до +30 градусов и выше в течение нескольких дней.

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