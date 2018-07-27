Ханты-Мансийск, 27 июля, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов ужаснулся условиям быта обитателей балков в Югре. В ходе визита в ХМАО он ответил на вопросы журналистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей правительства автономного округа.

(сс) Free-Photos Ветхое жилье

«Мы посмотрели, что же такое балки, для меня это откровение. Я первый раз приехал в этот, с позволения сказать, дом. В этом доме трое детей, практически выросли уже. К великому счастью, эта семья уже видит перспективу переселения в нормальные условия», — поделился эмоциями Николай Цуканов.

Однако отметил, что в Югре действует программа переселения из балочного жилья, хотя она влетает в бюджетную копеечку региону. Но поручение президента выполняется.

Напомним, проблема балков или вагон-поселений Югры зазвучала в федеральной повестке после обращения жительницы Нягани к президенту РФ Владимиру Путину на «прямой линии» 15 июня 2017 года. Правительство Югры ставит задачу закрыть проблему балочного фонда к 2020 году.