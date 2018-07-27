Москва, 27 июля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Самый мощный в мире атомный ледокол «Лидер» будут строить на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ. Заказ на судно, предназначенное для Северного морского пути, готов принять судостроительный комплекс «Звезда».

Цитата из х/ф «Ледокол». Реж. Николай Хомерики. 2016. Россия Покоритель Арктики

При этом, где именно разместится строительство, пока не сообщается. Решение о месте примет государство.

«Судостроительный комплекс «Звезда» располагает всеми необходимыми мощностями, оборудованием и специалистами соответствующей квалификации», — цитирует ТАСС слова представителя «Звезды».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 годах в России было завершено строительство трёх дизель-электрических ледоколов мощностью 16 мВт проекта 21 900М. Они способны обеспечивать непрерывное движение при толщине льда до полутора метров. В 2017 году велось строительство ещё трех универсальных атомных ледоколов проекта 22 220 мощностью 60 мВт, дизельного ледокола проекта 22 600 мощностью 25 мВт, двух дизельных ледоколов проекта IBSV01, портового ледокола проекта Aker ARC. Тогда же в стадии разработки находилась техническая документация на флагман отечественного флота — атомный ледокол «Лидер» мощностью 120 мВт проекта 10 510. Он способен обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике с коммерческой скоростью 10−12 узлов.