Тверь, 27 июля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев высоко оценил организацию работы предприятий ГК «Агропромкомплектация» в Тверской области. Первую рабочую поездку в новой должности в Тверскую область Алексей Гордеев совершил 27 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Вместе с губернатором Игорем Руденей вице-премьер посетил животноводческий молочный комплекс в деревне Ручьи Конаковского района, Дмитрогорский молочный завод и Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя и Алексей Гордеев на предприятии ГК «Агропромкомплектация»

«Проект реализован при поддержке федерального центра, — отметил Игорь Руденя. — Особого уважения заслуживают старания акционеров, коллектива, которые смогли создать такое масштабное высокотехнологичное производство. Мы со своей стороны будем оказывать необходимую поддержку для развития этого проекта на территории Тверского региона».

«В последний раз на этом предприятии я был примерно 10 лет назад. За прошедшее время были сделаны мощные инвестиции. Сегодня вижу активный, бурный рост производства. Здесь качественно реализуется цепочка «от поля до прилавка», это уникальное предприятие не только для российской, но и мировой экономики», — подчеркнул Алексей Гордеев.

В планах, как отмечалось, — увеличение мощностей для предприятия (в рамках программы модернизации электросетевого комплекса региона), приведение в нормативное состояние дорог, соединяющих производственные площадки с основными магистралями.

Сегодня предприятия ГК «Агропромкомплектация» обеспечивает 35% от общеобластного объема производства свинины и 21% от общеобластного производства молока. За 2017 год реализовано 43,7 тыс. тонн товарной продукции свиноводства, валовое производство молока составило 44,8 тыс. тонн. За первое полугодие текущего года произведено 24,6 тыс. тонн мяса в живом весе, 28,2 тыс. тонн молока. С 2010 по 2016 годы в Тверской области реализованы инвестиционные проекты компании на 17 млрд рублей, создано более 1,1 тыс. рабочих мест. С 2016 года по настоящий момент объёмы господдержки комплекса из областного и федерального бюджета составили более 3,5 млрд рублей.

В целом по итогам 2017 года общий объём продукции АПК в Тверской области достиг 28,5 млрд рублей по отрасли животноводства и девять миллиардов рублей — по отрасли растениеводства. На территории региона реализуется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объёмом инвестиций около 35 млрд рублей.