Москва, 27 июля, 2018, 14:23 — ИА Регнум. В понедельник, 30 июля, восходящая коррекция стоимости нефти может сохраниться. Верхней границей будет уровень 76,33. Об этом сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

the3cats Нефть

По его словам, причинами интереса к нефти можно назвать фиксацию прибыли по коротким спекулятивным позициям июля, последние угрозы иранских чиновников перекрыть Ормузский пролив, если Соединенные Штаты заблокируют экспорт нефти из ближневосточной страны, а также предстоящее заседание по ставке ФРС США, которое запланировано на 1 августа.

Кроме того, покупки будут актуальны, так как в последние дни месяца вряд ли хедж-фонды будут менять свою стратегию и наращивать короткие позиции, отметил Владимиров.

По его словам, на этапе подготовки к публикации решения по ставке ФРС США трейдеры, более вероятно, будут наблюдать за настроениями на валютном рынке, анализировать спрос на доллар США, прислушиваться к слухам относительно стабильности монетарной политики Федрезерва в рамках разрастающихся валютных войн в мире. Вопрос того, что 26 июля Саудовская Аравия объявила о «временном прекращении» перевозки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аравийским, также будет провоцировать рост стоимости барреля нефти в перспективе на понедельник, 30 июля, отметил эксперт.

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