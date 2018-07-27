Севастополь, 27 июля, 2018, 14:11 — ИА Регнум. За четыре года после воссоединения с Россией проделана огромная работа по возрождению Крымской военно-морской базы и армейского корпуса Черноморского флота. Работа по улучшению качества жизни моряков будет продолжена. Об этом 27 июля заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в своём поздравлении с днём Военно-морского флота.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Матрос

«Получено около 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, увеличилось количество учебных походов надводных и подводных соединений. Сегодня Черноморский флот занимает твёрдые позиции в Средиземноморском бассейне. Благодаря своей выучке и отменной подготовке моряки-черноморцы эффективно решают задачи обороны рубежей нашей страны, противодействия мировому терроризму», — подчеркнул губернатор.

По его словам, работа по улучшению качества жизни моряков и их семей, в частности, строительство образовательных комплексов, детских садов и социальных объектов в местах проживания семей черноморцев продолжается.

Напомним, 29 июля в Севастополе состоится масштабный парад, посвящённый Дню Военно-морского флота, в котором примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, более 20 летательных аппаратов и более 30 единиц техники армейского корпуса ЧФ. Помимо этого в городе пройдёт показ вооружения и военной техники.