Москва, 27 июля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. В федеральном бюджете на 2019−2021 годы будут четко прописаны расходы по наиболее важным и приоритетным направлениям развития страны, что выделит госсмету на фоне документов прошлых лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом журналистам заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

«Я нисколько не сомневаюсь, что бюджет будет совершенно другим. По крайней мере, он будет существенно отличаться от тех бюджетов, которые мы рассматривали ранее. По одной простой причине: потому что очень четко должны будут быть прописаны все разделы. Иначе те показатели экономического роста, показатели благосостояния, показатели, направленные на изменения качества жизни наших граждан, не будут достигнуты», — заявил Неверов.

Он отметил, что депутаты сейчас уже плотно работают над проектом госбюджета и продолжат работу до его внесения в Госдуму. Как рассказал ранее глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам, проект федерального бюджета на 2019−2021 год будет внесен 30 сентября 2018 года. В нем должны быть четко прописаны затраты на реализацию приоритетных задач, напомнил Неверов.

«Мы должны сделать все, чтобы ключевые показатели были направлены на решение всех вопросов, поставленных президентом», — подчеркнул Неверов.