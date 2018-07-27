Ташкент, 27 июля, 2018, 13:50 — ИА Регнум. В первой половине 2018 года Узбекистан экспортировал природный газ на $1,1 млрд, что является первым показателем в структуре экспорта, сообщает 27 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на министерство внешней торговли.

Газопровод

На втором месте — плодоовощная продукция, объем экспорта которой составил $463,2 млн. Хлопчатобумажной пряжи было продано на $381 млн, полиэтилена — на $219 млн, текстильных изделий — на $216,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году АО «Узтрансгаз» планирует поставить населению $37,7 млрд кубометров природного газа. Компания также поставит 634 686 газовых баллонов.