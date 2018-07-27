Москва, 27 июля, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Технически ситуация в валютной паре доллар/рубль не изменилась за прошедшую неделю. Котировки консолидировались в узком диапазоне 62,61−63,73, однако локальный восходящий тренд от 11 июля остается актуальным. Об этом сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По его словам, фундаментальных драйверов для укрепления рубля не так много. На этой неделе ими были нефть, которая восстанавливалась в том числе на фоне благоприятной статистики от Минэнерго США по запасам сырой нефти, а также благодаря налоговому периоду. При этом геополитические риски снова выросли.

В свою очередь, решение ЦБ РФ оставить ставку без изменения не усилило давление на рубль, что является плюсом, отметил Капустянский.

По словам аналитика, в США обострилась негативная риторика против России. Более того, уже прорабатывается новый пакет санкций против РФ. Ограничения, вероятно, коснутся также государственного долга России.

Из ключевых событий на следующей неделе стоит выделить данные с рынка труда в США. В первую очередь интересна почасовая заработная плата, а также уровень безработицы, отметил Капустянский.

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