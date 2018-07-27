Москва, 27 июля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Лунное затмение, которое произойдет в ночь на 28 июля и которое можно будет наблюдать почти четыре часа, — действительно уникальное событие. Более того, это не первое затмение в июле 2018 года — ранее было частичное солнечное затмение. И не последнее — парад затмений завершится 11 августа вновь частичным солнечным. Вопрос лишь в том, как относиться к ним — как к красивым астрономическим явлениям или как к событиям, влияющим или даже определяющим жизнь?

Free-Photos Луна

В пользу того, что стоит просто выйти и посмотреть на небо, думая о космосе и его величии, говорят факты. Во-первых, полное лунное затмение пройдет одновременно с великим противостоянием Марса: планета приблизится на максимально близкое к Земле расстояние. Такое совпадение бывает раз в 2,5 тыс. лет, что, кстати, по космическим меркам — мгновение.

Луна станет красной из-за преломления солнечных лучей, которые все равно проникают в тень Земли, закрывающей спутник. Затмение начнется примерно в 23:22 мск, и найти Луну, которая потемнеет настолько, что может исчезнуть с неба, поможет Марс — он будет находиться на небосклоне четко над спутником.

Напомним, всего в XXI веке произойдет 225 лунных затмений, полные из них — 85. Из них шесть продлятся более трех с половиной часов. Затмение 27 июля 2018 года будет самым зрелищным и долгим — почти четыре часа, говорят астрономы. Оно продлится 3 часа 56 минут, а полная фаза лунного затмения составит 1 час 43 минуты — с 23:30 до 01:13 мск. Наблюдать «кровавую Луну» смогут жители России, Восточной Африки, Центральной и Южной Азии, а также Антарктиды.

Завершится «парад затмений» 11 августа, пик частичного затмения Солнца, которое скроется в тени на 20%, придется на 15:00 мск. Продлится затмение около часа. Следующее полное лунное затмение, совпадающее с Суперлунием, произойдет 21 января 2019 года. Оно начнется в 6:37 мск и закончится в 7:34 мск.

Если же относиться к параду затмений несколько более восприимчиво, и даже мистически, то можно предположить, что в связи с частотой этих природных явлений стоит на них ориентироваться при планировании текущих дел и важных событий. Такую точку зрения поддерживают многие пользователи социальных сетей, перепащивающие всевозможные календари и статьи с предсказаниями и советами.

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Большей частью материалы указывают на то, что происходит несколько затмений подряд, и их авторы советуют даже принимать решения из разряда выбора профессии или смены рода деятельности. Говорится о том, что лунное затмение несет изменения в развитии человека и самореализации — оно несет как прорыв, так и разрушение.

Обещается, что «коридор затмений» вкупе с «агрессивным Марсом» обязательно проявит реальность и обнажит некие серьезные причинно-следственные связи. Якобы будут рушиться как барьеры, так и «неискренние и негармоничные отношения».

Возникает вопрос, а в действительности ли отношения негармоничные или человек под влиянием гороскопа решит, взяв за основу нелепые случайности или рядовые недопонимания, что отношения надо разрушить?

Такие вещи не стоит решать с кондачка не только в обычной ситуации, но и, тем более, в ситуации, когда действия определяются некоей «космической» составляющей. В общем, искренне советуем подумать, глядя на ночное небо, как на дальних планетах могут яблони цвести, а не о том, что и как резко поменять в своей и, возможно, чужой жизни. Так можно и «наломать дров» под «кровавой луной».