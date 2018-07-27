Москва, 27 июля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan серьезно поднял цены на три модели Ravon, представленные на российском авторынке. В частности, стоимость седана Nexia и хетчбека R2 увеличилась на 50 тыс. рублей. Об этом 27 июля сообщил портал «Автоновости дня».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Что касается модели Gentra, то стоимость её базовой комплектации увеличилась на 20 тыс. рублей. Теперь стать обладателем Nexia можно за 499 тыс. рублей, R2 обойдётся в 489 тыс. рублей. Стоимость начального варианта Gentra увеличилась до 569 тыс. рублей.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года GM Uzbekistan не продал в России ни одного автомобиля. Стоит отметить, что по итогам первых пяти месяцев 2018 года продажи компании в нашей стране выросли на 40%.