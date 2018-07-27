Москва, 27 июля, 2018, 13:39 — ИА Регнум. На выборах в Палату представителей Конгресса США, которые состоятся 6 ноября 2018 года, у Демократической партии США есть шанс победить, и если это случится, то в Америке сложится ситуация так называемого «разделенного правления», считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Иными словами, реализуется специфический вариант развития американских политических процессов, — пояснил политолог. — Исполнительная власть окажется в руках одной партии, а законодательная — в руках другой».

Как предположил Шаповалов, в этом случае Демократическая партия получает серьёзнейшие перспективы для реванша на следующих президентских выборах.

«По сути, она блокирует все инициативы президента Трампа, пользуясь своим доминированием в Конгрессе, — продолжил политолог. — Блокирование любых инициатив президента превращает президента США в аутсайдера, в неудачника, поскольку он не сможет реализовать свою политическую программу, которая и дала ему возможность победить на прежних президентских выборах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM в материале Ивана Кузнецова «Трамп и оппозиция: аргументы и ложь перед выборами», пока в рядах демократов и прочих американских «левых» нет единства. Лидер меньшинства в нижней палате конгресса Нэнси Пелоси, лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, экс-президент Барак Обама и другие предпринимают нескоординированные политические атаки на Белый дом, при этом зачастую походя торпедируя друг друга. Что касается послушных демократам крупных американских и глобальных СМИ, то они оказались лишены руководящего воздействия со стороны партии, неспособной создать непротиворечивую политическую программу.