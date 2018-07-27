Архангельск, 27 июля, 2018, 13:20 — ИА Регнум. В первом полугодии за счет налога на добычу алмазов бюджет Архангельской области пополнился на 1 млрд 279 млн рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Mariusz KASIO Неорганённые алмазы

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего с начала 2018 года добывающими компаниями региона было извлечено более 4 миллионов каратов драгоценного минерала.

Напомним, добычу алмазов в регионе ведут две компании — дочерняя компания АК АЛРОСА — ПАО «Севералмаз» и АО «Архангельскгеолдобыча». В 2017 году компании перечислили в бюджет области свыше 3,6 млрд рублей налогов.

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