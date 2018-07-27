Ярославль, 27 июля, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Верховный суд оставил в силе решение Ярославского областного суда, позволяющее снять с выборов в облдуму партию «Яблоко». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии.

Логотип «Яблока»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, партии «Коммунисты России» и ЛДПР обжаловали решение облизбиркома о заверении партийного списка «Яблока». Облсуд удовлетворил иск. Основанием стало то, что в списке представлены кандидаты по 23 из 25 территориальных групп. Истцы полагали, что партия должна была выдвинуть кандидатов по всем округам. «Яблоко» обжаловало решение областного суда, но потерпело неудачу.

Юристы «Яблока» ссылались на решение Конституционного суда, который в 2008 году рассматривал аналогичную ситуацию, сложившуюся в Вологодской области, и признал противоречащим основному закону страны положение регионального закона, которое запрещало сокращение региональных групп. Региональные парламенты должны проверить свои законы и привести их в соответствие с позицией, озвученной Конституционным судом, говорил тогда судья КС Борис Эбзеев. В ходе заседания Верховного суда представитель Центральной избирательной комиссии признал, что региональный закон создает правовую неопределенность, однако оставил решение вопроса на усмотрение суда. Избирательная комиссия Ярославской области заявила, что руководствовалась федеральным, а не региональным законом и потому зарегистрировала список. Региональная прокуратура высказалась за то, чтобы отказать ЛДПР и «Коммунистам России» в удовлетворении иска, однако Генеральная прокуратура это предложение не поддержала и предложила оставить решение Ярославского областного суда в силе», — говорится в пресс-релизе партии «Яблоко».

«Коммунистами России» подан второй иск с требованием отменить решение о регистрации партийного списка. Это будет означать снятие партии с выборов. Рассмотрение этого иска назначено на 14 часов в облсуде. При этом кандидаты в одномандатных округах смогут избираться.