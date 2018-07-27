Всемирный банк позволит Украине на ходу взвешивать грузовики
Киев, 27 июля, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Всемирный банк закупит для Украины новые весовые комплексы, позволяющие взвешивать грузовики на ходу, заявил министр инфраструктуры Украины ВладимирОмелян, сообщает 27 июля УНИАН.
Омелян рассказал, что общая стоимость весовых комплексов составит $4,9 млн, на эти деньги будет закуплено десять устройств. Установка комплексов запланирована на октябрь, размещать их будут вокруг Киева.
Напомним, ранее Омелян заявлял, что от 50 до 70% перевозчиков на общественном транспорте на Украине работают нелегально. Министр отметил, что правительство готово применять самые жесткие меры к нарушителям закона вплоть до отобрания автобусов.
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Также министр инфраструктуры заявлял, что в 2019 году начнется строительство железной дороги между Львовом и Варшавой с европейской колеей.