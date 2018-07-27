Реутов, Московская область, 27 июля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В подмосковном Реутове в 2018 году будет установлено 30 специализированных контейнерных площадок под раздельный сбор мусора. Об этом заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM. На текущий момент таких площадок Реутове пять, в них раздельно сортируется пластик, стекло и картон.

Раздельная утилизация мусора

До конца 2019 года все мусорные площадки в Реутове должны бытт оборудованы контейнерами для раздельного сбора отходов.

«В 2019 году все муниципальные образования должны внедрить раздельный сбор отходов. Для реализации этой масштабной задачи необходимо создание удобной инфраструктуры для сбора отходов и организации его своевременного вывоза. Будут построены комплексы по переработке отходов», — сообщил Игорь Брынцалов.

Он отметил, что пилотный проект по раздельному сбору мусора уже начался в 13 муниципалитетах Московской области.

«Раздельный сбор мусора должен снизить нагрузку на полигоны, так как отходы будут сортироваться. Это эффективный способ улучшения экологической обстановки в области и борьбы с появлением новых полигонов», — подчеркнул парламентарий.

Брынцалов добавил, что в 2017 году в Реутове запустили проект «Чистый город», в рамках которого было установлено несколько специальных контейнеров для раздельного сбора отходов.

Напомним, с 2018 года в России вводится запрет на захоронение некоторых видов отходов. Под запрет попадают лом, отходы металлов, термометры, ртутные лампы, лом алюминиевых банок и другие виды мусора. Всего в перечне — 182 пункта. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, в Москве и Подмосковье захоранивается 20% мусора всей страны, и это огромная нагрузка для региона.

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