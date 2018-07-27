Черкесск, 27 июля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Уникальное событие в истории воздухоплавания состоится 28 июля в Карачаево-Черкесии. Впервые будет совершен перелет через Эльбрус на тепловом аэростате. Проект намерен реализовать президент федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев. На аэростате «Россия» он поднимется рано утром в горах Карачаево-Черкесии и спустя четыре часа приземлится возле Кисловодска.

Архип Куинджи. Эльбрус днем. 1890

Этот проект, как сообщили ИА REGNUM в АО «Курорты Северного Кавказа» реализуется благотворительным фондом святителя Луки (Войно-Ясенецкого) при содействии фонда президентских грантов и является частью гуманитарно-просветительского проекта «Россия в поиске смыслов».

Воздушный шар «Россия» представляет собой аэростат, объем которого составляет 4000 кубометров. Уникальность его заключается в том, что он почти в два раза больше стандартного объема воздушных шаров. Ранее аэростат «Россия» перелетал через Керченский пролив.

В планах перелеты через озеро Байкал и пролив Босфор Восточный. Параллельно во время полетов ведется работа по изучению атмосферных слоев.

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