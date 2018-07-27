Ереван, 27 июля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по ч. 1 ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении.

razm.info Юрий Хачатуров

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ССС Армении, в суд подано ходатайство об избрании в отношении Юрия Хачатурова ареста в качестве меры пресечения.

«На основании достаточных доказательств, приобретенных в ходе предварительного расследования по уголовному делу, рассматриваемому в ССС республики Армения относительно событий, имевших место 1−2 марта 2008 года в Ереване, 26 июля 2018 года предъявлено обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову по части 1 статьи 300 УК Армении за то, что он вместе с иными лицами по предварительному сговору предпринял действия для насильственного изменения конституционного строя», — говорится в сообщении следственной службы.

Статья 300.1 УК РА: Узурпация государственной власти, то есть действия, направленные на насильственный захват государственной власти или насильственное ее удержание в нарушение Конституции Республики Армения, а также на насильственное изменение конституционного строя Республики Армения или насильственное нарушение территориальной целостности Республики Армения. Наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Обвинение Хачатурова связано с делом о событиях 1−2 марта 2008 года. По той же статье УК Армении обвиняются также экс-президент Армении Роберт Кочарян и бывший министр обороны Микаэл Арутюнян. В данный момент суд обсуждает ходатайство следствия об аресте Кочаряна. Микаэл Артутюнян же скрывается от следствия и находится в розыске.